Un comité d’Etat azerbaïdjanais entame une nouvelle coopération avec la BIRD

Bakou, 27 avril, AZERTAC

Le Comité d'État en charge des réfugiés et des personnes déplacées de la République d'Azerbaïdjan met en œuvre un projet de subvention intitulé « La recherche, l’analyse et le renforcement des capacités pour la restauration et la consolidation de la paix en Azerbaïdjan » en coopération avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).

L'objectif principal du projet est de développer des programmes rentables sous l'appui technique de la BIRD. Compte tenu de tout cela, il est prévu de mener des enquêtes et d'évaluer les besoins des personnes déplacées internes selon des approches quantitatives et qualitatives, ainsi que de renforcer les capacités et les connaissances du personnel du comité, a-t-on appris auprès du Comité d'État en charge des réfugiés et des personnes déplacées.

Il convient de noter que la compagnie turque « PGLOBAL Advisory and Training Services » et l’entreprise locale « SIAR Research and Consulting Group » ont été sélectionnés par la BIRD comme sociétés partenaires pour mener des enquêtes.