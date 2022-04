Le président Ilham Aliyev : Il serait plus efficace de tenir dans les autres villes libérées aussi ce genre de réunions et de conférences

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Je crois qu’il est possible de tenir ce genre de réunions et de conférences interactives dans les autres villes et régions libérées aussi, par exemple à Aghdam, Zennguilan et dans les autres villes libérées de l’occupation, et ce serait plus efficace, a estimé le président Ilham Aliyev au cours de la conférence internationale intitulée « Le Caucase du Sud : développement et coopération » que l’Université ADA a accueillie vendredi 29 avril.

Le chef de l'Etat a ajouté que l'essentiel était que la communauté internationale prenne connaissance de ce qui se passe, de la vérité, de nos projets et de nos intentions.