Ilham Aliyev : Nous voulons vivre en paix

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Nous voulons vivre en paix. Il est temps de signer un traité de paix, a déclaré le président Ilham Aliyev lors de la conférence internationale portant sur le thème « Le Caucase du Sud : développement et coopération » organisée à l’Université ADA.

Le chef de l'État a déclaré que de tels événements pourraient avoir lieu en Europe, en Russie, en Turquie et aux États-Unis, et ainsi nous pouvons lancer la diplomatie publique et la diplomatie populaire.

« Même des experts arméniens peuvent être invités à ces événements. En d'autres termes, des experts promouvant la paix, et non la haine, peuvent eux aussi être invités à ce genre d’événements. C'est-à-dire que ce sera une belle base », a souligné le président de la République.