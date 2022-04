Ilham Aliyev : Toutes les instructions relatives aux activités futures des forces spéciales ont été données

Bakou, 30 avril, AZERTAC

« La situation dans notre région est complètement différente maintenant. Nous augmentons notre force en tant que nation victorieuse et en tant que pays victorieux. Toutes les instructions relatives aux activités futures des forces spéciales ont été données », a déclaré le président azerbaïdjanais et le commandant en chef victorieux Ilham Aliyev, Ilham Aliyev, en prononçant une allocution devant les Forces spéciales du ministère de la Défense à l’occasion du 23e anniversaire de la création des forces spéciales.

En évoquant sa visite dans ce site militaire et sa rencontre avec les forces spéciales un an avant la guerre, le président Ilham Aliyev a dit : « C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui, en cette fête. Je suis fier de vous. Tout le peuple azerbaïdjanais est fier de vous. En Arménie, les forces armées arméniennes commencent à trembler en entendant parler des forces spéciales azerbaïdjanaises. Ils ne se sont pas débarrassés et ne se débarrasseront jamais de cette peur », a dit le chef de l'Etat.

« Nous avons rétabli la justice historique. Nous avons honorablement rempli notre devoir devant le peuple, devant l'histoire et devant les générations futures. Mais nous devons toujours être vigilants. Car des forces revanchistes sont encore observées en Arménie. En Arménie il y a encore ceux qui font des revendications territoriales contre l'Azerbaïdjan. Nous devons toujours en tenir compte et ne pas y être indifférents. C'est pourquoi des fonds supplémentaires ont été alloués à la construction de l'armée après la Seconde guerre du Karabagh. Comme c'est le cas depuis 2004 jusqu’à présent, les dépenses militaires sont et seront les dépenses numéro un, y compris l'augmentation du nombre des forces spéciales, qui est déjà une réalité », a fait savoir le président Ilham Aliyev.