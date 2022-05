Bakou, 2 mai, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé, lundi 2 mai, à la cérémonie d’inauguration d’un nouveau complexe résidentiel construit pour les familles des martyrs et des mutilés de guerre dans l’arrondissement de Sabountchou de Bakou.

Le ministre du Travail et de la Protection sociale, Sahil Babaïev, a informé le chef de l’Etat et son épouse du nouveau complexe résidentiel.

Il a été noté que le nouveau complexe résidentiel, composé de 12 bâtiments composés de neuf niveaux et d'un total de 576 appartements, a été construit sur une superficie de 2,76 hectares. Les bâtiments du complexe comptent au total 36 studios, 144 appartements de deux pièces, 360 appartements de trois pièces et 36 appartements de quatre pièces.

Un jardin d'enfants de 100 places et un bâtiment administratif sont disponibles dans le complexe. De plus, des conditions ont été créées pour que les résidents locaux et leurs enfants puissent passer efficacement leurs loisirs. Le complexe a été doté de toutes les infrastructures nécessaires.