Au premier trimestre, 54% des étrangers ayant visité l'Azerbaïdjan ont utilisé le transport aérien

Bakou, 4 mai, AZERTAC

Au premier trimestre 2022, 54% des étrangers ayant visité l'Azerbaïdjan ont utilisé le transport aérien, selon le Comité national des Statistiques.

44,2% des étrangers et apatrides sont venus en Azerbaïdjan par le transport ferroviaire et routier, et 1,8% par voie maritime.