Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la sage-femme

Bakou, 5 mai, AZERTAC

Le 5 mai, c’est la Journée mondiale de la sage-femme.

Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde : il s'agit de la Journée Mondiale de la Sage-Femme. Cette profession comporte de multiples facettes et est encore trop méconnue du grand public. Cette journée est l'occasion de découvrir ce métier de « donneuse de vie », rendre hommage aux femmes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société.

L'ANSFL (Association Nationale des Sages-Femmes Libérales) profite de cette journée particulière pour renseigner le grand public sur la richesse de ce métier, les compétences nécessaires et la diversité dans leur activité quotidienne : reconnue profession médicale, la formation nécessite 5 années d'études dont un an de médecine. La sage-femme surveille la grossesse, en suit l'évolution et gère l'accouchement. Ce métier autrefois réservé aux femmes est maintenant mixte, bien qu'à peine 300 hommes l'exercent.