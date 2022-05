Le président azerbaïdjanais : Le corridor de Zenguézour est déjà une réalité

Bakou, 5 mai, AZERTAC

Le corridor de Zenguézour, c’est déjà une réalité. Le chemin de fer et l'autoroute traversant le territoire de la région de Zenguilan relieront non seulement la partie principale de l'Azerbaïdjan à la République autonome du Nakhtchivan, mais seront également une nouvelle route pour le transport international de marchandises, une route internationale. En même temps, pour le confort des anciens déplacés internes, nous construisons rapidement une autoroute à quatre et six voies. La mise en service par étapes de cette route débutera l'année prochaine, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev lors de son entretien en visioconférence avec Vahid Hadjiyev à la suite de sa nomination en tant que représentant spécial du président de la République dans la région de Zenguilan.

Le chef de l’Etat a dit : « Nous construisons une autoroute à quatre et six voies de Horadiz à Zenguilan. Dans le même temps, la route existante, la route héritée de l'époque soviétique que nous utilisons actuellement sera rénovée. En d'autres termes, la nouvelle route passe par un itinéraire complètement nouveau et plus pratique, et l'infrastructure routière le long de la route sera plus pratique en termes de distance. Bien sûr, les citoyens pourront voyager le long de cette route et les problèmes liés au transport international de marchandises seront résolus ».

« Dans le même temps, une route à plusieurs voies est en cours de construction de Zenguilan à Goubadly et de Goubadly à Latchine. Celle-ci assurera une liaison entre les régions de la zone économique du Zenguézour oriental. Quant au chemin de fer, notre gare dans cette direction, qui est actuellement le dernier maillon de l'infrastructure ferroviaire, est Horadiz. La construction d’une ligne de chemin de fer de Horadiz à Aghbend est déjà en cours de réalisation, et je suis convaincu qu'elle sera pleinement opérationnelle l'année prochaine. Ce sera une infrastructure très pratique pour les citoyens et les expéditeurs internationaux », a estimé Ilham Aliyev.