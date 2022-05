Le président Ilham Aliyev : Nous avons de très grands projets en matière agricole dans les terres libérées

Bakou, 5 mai, AZERTAC

Une autre question importante est liée à l'emploi. Cette question est envisagée dans le village d'Aghaly. De nouvelles entreprises doivent s'y implanter cette année, a informé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son entretien en visioconférence avec Vahid Hadjiyev à la suite de sa nomination en tant que représentant spécial du président de la République dans la région de Zenguilan.

Le président Ilham Aliyev a indiqué qu’il avait ordonné que les anciens déplacés internes aient la possibilité de travailler dans le village d'Aghaly en y retournant. « Il y aura des emplois dans l'agriculture, ainsi que dans des entreprises créées par les sociétés publiques et privées. Nous avons de très grands projets en matière agricole dans les terres libérées », a-t-il ajouté.

« Tout le monde voit et sait parfaitement que la sécurité alimentaire passe au premier plan. Beaucoup a été fait dans ce sens ces dernières années. Cependant, nous ne sommes toujours pas en mesure de nous fournir pleinement en blé et en céréales. Je suis convaincu que grâce aux mesures supplémentaires, la dépendance aux importations sera considérablement réduite. Le principal problème y est à la fois la productivité et la bonne utilisation de l'eau, ainsi que la sélection correcte des terres arables dans les territoires libérés et la fourniture des services agro-techniques là-bas », a dit Ilham Aliyev.