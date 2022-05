Le président azerbaïdjanais : Le potentiel touristique de la région de Zenguilan doit être analysé et nous devons nous mettre à travailler immédiatement

Bakou, 5 mai, AZERTAC

La région de Zenguilan a un grand potentiel touristique. Parce que de belles forêts, des montagnes, des sources, des rivières, ainsi que l'aéroport international, les chemins de fer et les autoroutes, tout cela sera une grande richesse. Le potentiel touristique de la région de Zenguilan doit bien sûr être aligné sur les opportunités touristiques qui seront créées dans les autres régions, a souligné le président de la République Ilham Aliyev au cours de son entretien en visioconférence avec Vahid Hadjiyev à la suite de la nomination de ce dernier en tant que représentant spécial du président de la République à Zenguilan.

Le chef de l’Etat a dit : « Maintenant, la distance jusqu'à Choucha via Zenguilan, Goubadly et Latchine sera très courte et très confortable. En d'autres termes, le potentiel touristique de la région de Zenguilan doit être analysé en profondeur et nous devons nous mettre à travailler immédiatement. De nouveaux hôtels et zones de vacances devraient être créés, le tourisme rural devrait être développé. Ce sera aussi une source d'emplois et de revenus pour ceux qui y retourneront ».

« L'expérience la plus avancée dans tous les domaines, les mécanismes les plus transparents et le confort des personnes doivent être fournis. Si tel est le cas, nous réaliserons ce que nous voulons », a estimé Ilham Aliyev.

« Ce que nous voulons, c'est que les anciens déplacés internes retournent le plus tôt possible dans leurs terres ancestrales, pour y vivre confortablement. Autant de personnes que possible devraient y retourner et y vivre. Nous devons créer les conditions pour qu'ils soient enthousiastes », a ajouté le président azerbaïdjanais.