La régate « Coupe présidentielle-2022 » débute à Sougovouchan

Sougovouchan, 6 mai, AZERTAC

La régate d’aviron « Coupe présidentielle-2022 » a débuté dans le bourg de Sougovouchan.

Le premier tournoi international organisé dans les territoires libérés est dédié au 99e anniversaire de naissance du leader national Heydar Aliyev.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Farid Gaïbov, le président de la Fédération azerbaïdjanaise de canoë et d’aviron Vugar Ahmadov, le représentant spécial du président de la République Emin Husseynov, la vice-présidente du Comité national olympique Zemfira Meftakhetdinova, le secrétaire général Azer Aliyev, le chef de l’Autorité exécutive de la région de Terter Musteqim Mammadov, des anciens combattants de la Guerre patriotique, des responsables de différentes fédérations et plusieurs autres invités ont assisté à la compétition.

Plus de 100 athlètes azerbaïdjanais, moldaves, ouzbeks, turcs et géorgiens participent à la compétition organisée au barrage de Sougovouchan.

La régate se terminera par des compétitions académiques d'aviron qui auront lieu le 7 mai à Minguetchevir.