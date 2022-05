Ilham Aliyev: Le développement agricole en Azerbaïdjan est l'une des priorités de notre gouvernement

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Le développement agricole en Azerbaïdjan est l'une des priorités de notre gouvernement. Parce qu’avant tout, c'est la sécurité alimentaire qui est importante aujourd'hui pour chaque pays, peut-être plus que quelques ans avant. Et deuxièmement, pour nous, c'est une partie importante de nos exportations non-énergétiques qui sont en croissance. Au cours des trois mois de cette année, la croissance des exportations non-énergétiques en Azerbaïdjan a constitué 45 %, a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son entretien en visioconférence avec le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Qu Dongyu, vendredi 6 mai.

Le chef de l’Etat a indiqué : « Bien sûr, c'est important pour l'emploi, car près de la moitié de notre population vit en milieu rural. Par conséquent, l'agriculture pour ces personnes est une source principale de leurs revenus. Vous êtes probablement au courant de nos réformes, des subventions, du soutien que le gouvernement accorde aux agriculteurs. Les agriculteurs sont exonérés de tout impôt, y compris l'impôt foncier. Et aussi nous accordons aux agriculteurs des prêts préférentiels, à faible taux d'intérêt. Tout cela crée des opportunités pour un développement rapide de l'agriculture mais bien sûr, nous devons tout planifier correctement, surtout maintenant après la libération des territoires et appliquer les technologies modernes. »