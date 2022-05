Le Directeur général de la FAO : L’Azerbaïdjan possède un grand potentiel pour le développement des systèmes alimentaires et de l'agriculture

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Je suis très heureux de visiter votre pays, qui est situé dans un endroit diversifié, beau et favorable. L’Azerbaïdjan est un pays unique, a déclaré le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Qu Dongyu, lors de son entretien en visioconférence avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Le Directeur général de la FAO a dit : « Je suis très heureux de visiter votre pays non seulement parce que vous êtes dans une position unique, mais aussi parce qu'il y a un grand potentiel pour le développement des systèmes alimentaires et de l'agriculture. Le e-commerce agricole ou l'agriculture numérique et l'alimentation, ainsi que le développement numérique des zones rurales revêtent une importance particulière. Je voudrais promouvoir ces initiatives dans le monde et les partager avec des pays membres comme l'Azerbaïdjan. »

Soulignant l'importance de la conférence internationale « Le regard vers l'avenir : transition vers l'agriculture numérique » qui s'est tenue à Bakou, Qu Dongyu s'est déclaré ravi d'y participer.

« Je pense que pour nous c'est une bonne occasion d'apprendre de vous et de vos collègues », a indiqué le Directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.