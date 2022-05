Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une déclaration sur la situation en Ukraine

Bakou, 7 mai, AZERTAC

Dix semaines après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté vendredi une déclaration dans laquelle il déclare soutenir les efforts déployés par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, pour parvenir à une solution pacifique.

Dans une déclaration de la Présidence du Conseil de sécurité, qui est occupée en mai par les Etats-Unis, le Conseil de sécurité « exprime sa profonde inquiétude concernant le maintien de la paix et de la sécurité de l’Ukraine ».

Le Conseil rappelle que « tous les États Membres ont souscrit, en vertu de la Charte des Nations Unies, à l’obligation de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques ».

« Le Conseil soutient fermement les efforts déployés par le Secrétaire général afin de parvenir à une solution pacifique » et le prie « de le tenir informé en temps utile après l’adoption de la présente déclaration ».

Le chef de l'ONU salue la déclaration

Le chef de l’ONU a immédiatement réagi après l’adoption de cette déclaration en notant qu’aujourd’hui « pour la première fois, le Conseil de sécurité s'est prononcé d'une seule voix pour la paix en Ukraine ».

« Comme je l'ai souvent dit, le monde doit s'unir pour faire taire les armes et défendre les valeurs de la Charte des Nations Unies. Je salue ce soutien et continuerai à ne ménager aucun effort pour sauver des vies, réduire les souffrances et retrouver le chemin de la paix », a ajouté le Secrétaire général dans une déclaration à la presse.

Depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février, le Conseil de sécurité est profondément divisé, alors que la Russie est membre permanent du Conseil et y dispose d’un droit de veto. (ONU)