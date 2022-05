Le Centre de gestion numérique de Choucha de la société Azerisiq a été inauguré

Choucha, 10 mai, AZERTAC

Le 10 mai, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a participé à l’inauguration du Centre de gestion numérique de Choucha de la Société anonyme ouverte Azerisiq dans la ville de Choucha.

Le président de la Société Azerisiq, Vugar Ahmadov, a informé le président azerbaïdjanais des conditions créées dans le centre de gestion.

Il a été noté que le Centre de gestion numérique ouvert à Choucha était une installation importante pour approvisionner la ville en énergie durable et de qualité. Au lieu des réseaux de distribution traditionnels à trois étapes 35/10-6/0,4 kV, le système d'alimentation électrique circulaire installé à Choucha a été remplacé par des réseaux modernes à deux étapes 35/0,4 kV.

Le Centre de gestion numérique des réseaux 35/0,4 kV appliqué à Choucha pour la première fois a la capacité de se connecter à d'autres sous-stations et fournit une alimentation électrique stable et ininterrompue à la ville de Choucha.

Pour la première fois dans le domaine de l'électricité, le Centre de gestion numérique de Choucha utilise des sources d'énergie alternatives et renouvelables pour alimenter les sous-stations en cas d'urgence et pour compenser les besoins de consommation particuliers des sous-stations. Les indicateurs technico-économiques ont été améliorés et l'alimentation ininterrompue des équipements a été assurée.

Le président Ilham Aliyev a mis en marche le Centre de gestion numérique de Choucha de la Société Azerisiq.

La mise en marche directe de la sous-station 110/35/10 kV à Bakou à partir du Centre de gestion numérique de Choucha a été possible grâce à la reconstruction innovante réalisée dans le système de gestion de réseau.