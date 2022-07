Vœux du président Ilham Aliyev aux Azerbaïdjanais pour l’Aïd al-Adha

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a adressé ses vœux les plus sincères au peuple azerbaïdjanais et à tous les Azerbaïdjanais vivant à l'extérieur du pays à l'occasion de la fête sacrée de l’Aïd al-Adha, qui est un symbole d'unité, d'égalité et de fraternité du monde islamique.

« L'Aïd al-Adha est marqué par l'envoi de la religion islamique à l'humanité comme voie de salut spirituel et moral, et il incarne l'amour d'Allah et la volonté des musulmans de faire tout type de sacrifice pour la vérité et la justice.

Le peuple azerbaïdjanais s'est distingué pendant des siècles pour son attachement aux racines et aux traditions historiques. Nous avons préservé nos valeurs nationales et culturelles même dans les moments les plus difficiles. Les fêtes religieuses qui témoignent de notre solidarité spirituelle avec le monde musulman, y compris les cérémonies de sacrifice, sont célébrées chaque année dans notre pays avec beaucoup de solennité et d'enthousiasme. Des sacrifices sont faits au nom d'Allah et des prières sont récitées pour le progrès de notre Etat, le bien-être et la paix de notre peuple.

Je commémore une fois de plus la mémoire immortelle de nos martyrs héroïques qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de l'Azerbaïdjan et la libération de nos terres historiques de l'occupation. J’implore Allah le Très-Haut de leur accorder sa miséricorde et je souhaite la patience à leurs familles.

J'espère que vos prières et vos intentions seront acceptées et que cette fête bénie deviendra une célébration de la gentillesse, de la compassion et de la miséricorde typique de notre peuple, et renforcera davantage l'esprit de solidarité nationale et spirituelle dans notre société.

Que la fête sacrée de l’Aïd al-Adha apporte la prospérité à vos familles et la bénédiction à vos foyers », lit-on dans le message de félicitations du président de la République.