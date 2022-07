L’Alliance européenne des agences de presse a tenu un webinaire VIDEO

L’AZERTAC a été représentée au webinaire qui s’est concentré sur l’application des nouvelles technologies dans les médias

Bakou, 9 juillet, AZERTAC

L'Alliance européenne des agences de presse (EANA) a tenu le 8 juillet son webinaire suivant.

Lors de la réunion tenue sur Zoom, les représentants des agences membres de l'EANA ont discuté des questions d'application des nouvelles technologies dans les médias.

Près de 20 agences de presse ont été représentées à ce webinaire qui a réuni Clive Marshall, directeur général de Press Association (Grande-Bretagne), Clemens Pig, président de l’agence APA (Autriche) et président de l’EANA, Gabriela Cañas, présidente de l’agence EFE (Espagne), Piter Kropsch, directeur général de l’agence DPA (Allemagne), Stefano De Alessandri, directeur général de l’agence ANSA (Italie), et d’autres. Le président du conseil d’administration de l’AZERTAC, Aslan Aslanov, a lui aussi rejoint le webinaire.

Il a été noté que répondre opportunément aux nouveaux défis auxquels sont confrontés les médias constitue une étape importante pour que les affaires dans ce domaine ne déclinent pas. Selon les participants, les technologies modernes créent de nouvelles opportunités pour les agences de presse, et l'utilisation de ce genre d’intelligence artificielle a été lancée avec succès dans de nombreux médias.

Clemens Pig, Stefano De Alessandri et d'autres ont parlé de l'application de l'intelligence artificielle et de la technologie blockchain dans les agences qu'ils représentent. Les conférenciers ont souligné les avantages de répondre, en utilisant les innovations, aux besoins d'information des clients et de présenter plus efficacement les actualités aux lecteurs sur les sites Web.

Les agences membres ont convenu d'organiser régulièrement ce genre de webinaires.