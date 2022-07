La NASA publie la première image du télescope spatial James Webb

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

Le président américain Joe Biden a dévoilé l'une des premières images du télescope spatial James Webb lors d'un événement de présentation organisé lundi à la Maison Blanche, selon l’agence Xinhua.

Cette première image de Webb est l'image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l'univers lointain à ce jour, a déclaré l'agence spatiale américaine NASA.

Cette image de l'amas de galaxies SMACS 0723 est remplie de milliers de galaxies, y compris les objets les plus faibles jamais observés par infrarouge, qui sont apparus dans le champ de vision de Webb pour la première fois, a-t-elle poursuivi.

L'image chargée de centaines de taches, de stries, de spirales et de tourbillons de couleur blanche, jaune, orange et rouge n'est "qu'un petit grain de l'univers", a affirmé Bill Nelson, administrateur de la NASA.

Le télescope Webb, le plus grand et le plus puissant jamais construit par la NASA, a été lancé depuis le Centre spatial guyanais de Kourou, en Guyane française, le 25 décembre 2021, pour sonder les structures et les origines de l'univers.

Avec un miroir principal mesurant 6,5 mètres de diamètre, ce télescope infrarouge servira à étudier toutes les phases de l'histoire cosmique, allant de l'intérieur du système solaire aux galaxies observables les plus lointaines de l'univers primitif, a précisé l'agence spatiale américaine.