Une « Super Lune » sera visible aujourd’hui

Bakou, 13 juillet, AZERTAC

Une Super lune sera observable dans la nuit du 13 au 14 juillet 2022.

Le phénomène sera visible depuis l’Azerbaïdjan après le 22h00, heure locale.

Lorsque la nuit tombe, et que la lune semble particulièrement proche de notre planète, on parle communément de « Super Lune ». Ce spectacle est rendu possible par une combinaison de facteurs. Il faut tout d’abord que la lune soit à son périgée, c’est-à-dire, qu’elle soit sur le point de son orbite le plus proche de la Terre. Il faut ensuite qu’elle soit pleine.

Si le terme « Super Lune » est intégré dans le langage courant, il faut toutefois retenir que cette expression est un abus de langage, popularisé par l’astrologue américain Richard Nolle en 1979 qui employait régulièrement l'expression « Supermoon ». Le terme utilisé par la communauté scientifique est « périgée-syzygie ».