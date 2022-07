Le président Ilham Aliyev adresse un message de félicitations à son homologue français à l'occasion de la fête nationale de la République française

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev a adressé un message de félicitations au président Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale de la République française.

Dans le message de félicitations il est souligné que cette année marque un anniversaire important dans l'histoire des relations entre l'Azerbaïdjan et la France. « Cette année pendant laquelle nous célébrons le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos pays, nous examinons nos réalisations au cours de la période écoulée et explorons les possibilités d’étendre encore davantage les relations de coopération efficaces établies dans les domaines de l'économie, de l'énergie, de la culture, de l'éducation et d'autres domaines. Je crois qu'il existe des perspectives de développement de notre coopération mutuellement bénéfique dans diverses sphères. La nouvelle réalité géopolitique établie dans le Caucase du Sud a créé un terrain fertile pour une paix durable et une coopération économique régionale. Après avoir mis fin à 30 ans d'occupation de son territoire, l'Azerbaïdjan veut tourner la page de la guerre, normaliser les relations et signer un traité de paix avec l'Arménie. Nous croyons que la France peut apporter une précieuse contribution au processus d'élaboration d'un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur la base des cinq principes que nous avons présentés sur la base du droit international », écrit le président azerbaïdjanais dans son message.

Le président Ilham Aliyev souligne que les mines enfouies par l'Arménie dans les territoires libérés restent le plus grand obstacle aux travaux de restauration et de reconstruction et à la réintégration socio-économique de la région, ajoutant que plus de 220 personnes sont mortes ou ont été grièvement blessées dans les explosions de mines depuis le 10 novembre 2020.

Appréciant la contribution de la France au processus de déminage des territoires azerbaïdjanais, le chef de l'Etat exprime l'espoir que la France apportera le soutien nécessaire pour élucider le sort d’environ 4 000 Azerbaïdjanais portés disparus lors du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.