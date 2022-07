Le HCR : Plus de 3,2 millions de réfugiés ukrainiens sont d’ores et déjà rentrés

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

La majorité des réfugiés originaires d’Ukraine espèrent rentrer chez eux dès que possible, révèle mercredi une enquête de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), rappelant toutefois que ces derniers auront besoin d’un soutien continu jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de rentrer chez eux.

Les données de cette étude du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) montrent que 16% des réfugiés envisageaient de retourner en Ukraine dans les deux mois à venir. Dans le même temps, 15% d’entre eux ne prévoient de rester que temporairement pour rendre visite à leur famille, s’approvisionner ou aider leurs proches à évacuer. Parmi ceux qui cherchent à rentrer, 40% prévoient de le faire dans le mois à venir.

Plus de six millions d’Ukrainiens sont déplacés à l’intérieur de leur pays, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le HCR. Ils s’ajoutent aux quelque 5,6 millions d’Ukrainiens enregistrés en tant que réfugiés dans d’autres Etats européens depuis le début de l’invasion.

Depuis le 24 février dernier, ce sont au total plus de 8,7 millions de réfugiés qui ont quitté l’Ukraine depuis le début de l’invasion. Mais dans ce lot, 3,2 millions sont d’ores et déjà rentrés, selon un décompte établi le 5 juillet dernier par le HCR.

Pour cette enquête, le HCR et ses partenaires ont interrogé près de 5.000 réfugiés en République tchèque, en Hongrie, en République de Moldavie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie entre la mi-mai et la mi-juin 2022 afin de mieux comprendre leur profil et leurs intentions futures.