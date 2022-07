Une plate-forme pétrolière et gazière offshore standardisée et sans équipage installée en Chine

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

Une plate-forme pétrolière et gazière offshore sans équipage a terminé son installation sur le champ pétrolifère d'Enping, dans l'est de la mer de Chine méridionale, a indiqué la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

La plate-forme a été fabriquée par la CNOOC avec une conception et une construction standardisées, a déclaré mercredi la société. Il s'agit de la première de ce type construite par la société, et elle peut économiser des coûts de construction et de maintenance remarquables en supprimant des installations telles que des bureaux et des bâtiments d'habitation.

La plate-forme est plus intelligente, capable de surveiller et d'enregistrer à distance, et de procéder à un arrêt sûr des installations en mer.

Parallèlement, sa capacité de traitement du pétrole et du gaz s'est considérablement améliorée, et elle peut fonctionner pendant les typhons sans interruption.

Le poids de la plate-forme ne représente qu'un tiers de celui d'une plate-forme traditionnelle, et la surface du pont est réduite de moitié. Ainsi, la charge de travail liée à la maintenance peut être réduite de 30%, ce qui permet d'économiser plus de 10 millions de yuans (environ 1,5 million de dollars) par an sur les coûts d'exploitation et de maintenance, selon la société. (Xinhua)