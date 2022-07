À l’occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes… L’ICESCO souligne la nécessité de miser sur les nouvelles générations pour édifier un avenir prospère

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

Le monde célèbre le 15 juillet de chaque année la Journée mondiale des compétences des jeunes. Saisissant cette occasion, l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture rappelle l’importance de renforcer les capacités des jeunes, et de les doter des compétences nécessaires à leur intégration sur le marché du travail ; le but étant de leur permettre de contribuer à la réalisation du développement durable de leurs sociétés et de développer les esprits de créativité, d’innovation et d’entrepreneuriat chez ces jeunes dans les divers domaines. Il s’agit en effet de l’un des objectifs prioritaires de l’ICESCO, dans le cadre de sa vision et nouvelle stratégie d’action.

Étant donné que le renforcement des compétences des jeunes constitue la pierre angulaire de l’édification de sociétés prospères, l’ICESCO appelle tous les pays à collaborer et à redoubler d’efforts aux niveaux national et international pour tirer parti des compétences et des capacités des jeunes, et ce, en renforçant la coopération avec la société civile et les établissements d’enseignement et de formation technique et professionnelle, ainsi qu’avec les organisations et organismes internationaux concernés par la jeunesse .

Dans ce sillage, l’Organisation souligne l’importance d’une action solidaire et conjointe de la communauté internationale afin de réaliser les objectifs suivants :

Intensifier les efforts internationaux pour remédier aux répercussions socioéconomiques post-COVID-19 ;

Contribuer à l’élimination de la pauvreté, promouvoir l’égalité et suivre le rythme accéléré de la transformation technologique ;

Intégrer les femmes, les filles et les jeunes à besoins spécifiques, en plus des groupes vulnérables dans les projets de développement

Offrir des opportunités à même de renforcer les compétences des jeunes déscolarisés et en chômage, pour édifier un capital humain jeune qui maîtrise les technologies modernes, en vue d’atteindre les ODD.

Consciente des besoins croissants des jeunes dans le monde islamique, à la lumière des transformations et des changements mondiaux, l’ICESCO s’emploie à concevoir nombre de programmes, projets et formations dans les divers domaines de compétence de l’Organisation, et à échanger les expériences en matière de technologie, d’innovation, de sciences spatiales, de “métaverse”, d’énergies renouvelables, de sécurité alimentaire, et de protection climatique. Elle s’efforce également de former les jeunes à la création et au développement de petits projets dans le domaine de la technologie et de l’innovation, à travers les camps de formation et l’organisation de cours intensifs dans plusieurs États membres de l’ICESCO. (ICESCO)