Le président Ilham Aliyev : Un document important sera signé entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan dans les prochains jours

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

Lors de la réunion consacrée au bilan du premier semestre de l’année courannte, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a abordé aussi les relations de coopération entre l’Azerbaïdjan et l'Union européenne.

« Une coopération active avec l'Union européenne a été effectuée cette année. Comme vous le savez, nous travaillons sur un nouvel accord. La majeure partie de l'accord a été convenue et les questions qui n'ont pas été convenues sont en cours de discussion. J'espère que toutes les questions seront convenues dans un proche avenir » a dit le président de la République lors de la réunion.

Rappelant ses nombreuses rencontres et conversations téléphoniques avec le président du Conseil européen, le président Ilham Aliyev a déclaré : « Bien sûr, le sujet principal est la normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mais, en même temps, des discussions approfondies sont en cours en ce qui concerne le développement futur des relations Union européenne-Azerbaïdjan. Dans les prochains jours, l'Union européenne et l'Azerbaïdjan vont signer un document important sur la sécurité énergétique, qui portera notre coopération à un niveau plus élevé ».