La présidente de la Commission européenne : Nous doublerons l'approvisionnement en gaz de l'Azerbaïdjan vers l’UE

Bakou, 19 juillet, AZERTAC

« Nous doublerons l'approvisionnement en gaz de l'Azerbaïdjan vers l'Union européenne, a souligné Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, dans sa déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec le président Ilham Aliyev à Bakou le 18 juillet.

« En effet, avec ce protocole d'accord, nous nous engageons à l'expansion du Corridor gazier sud. Il s'agit déjà d'une voie d'approvisionnement très importante pour l'Union européenne, qui livre actuellement plus de 8 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et nous porterons sa capacité à 20 milliards de mètres cubes dans quelques années. Dès l'année prochaine, nous devrions déjà atteindre 12 milliards de mètres cubes. Cela contribuera à compenser les coupures d'approvisionnement en gaz russe et contribuera de manière significative à la sécurité d'approvisionnement de l'Europe », a-t-elle estimé.