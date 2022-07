Le président de la République reçoit la ministre turque de la Famille et des Services sociaux VIDEO

Bakou, 19 juillet, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu mardi 19 juillet la ministre de la Famille et des Services sociaux de la République de Turquie, Derya Yanik.

La ministre Derya Yanik a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue turc et demandé de lui transmettre les siennes.

Le chef de l'Etat a évoqué avec plaisir sa conversation téléphonique avec le président turc le 15 juillet, Journée de la démocratie et de l'unité nationale. Notant que le 15 juillet est un jour historique, le président Ilham Aliyev a réitéré que le peuple turc avait fait face avec honneur à cette épreuve difficile grâce aux efforts et au leadership de Recep Tayyip Erdogan, et a souligné que son peuple très était heureux que la Turquie soit actuellement sur la voie du développement et que la stabilité règne dans le pays.

Présentant sa gratitude pour les paroles agréables, la ministre a exprimé sa grande satisfaction d'être en Azerbaïdjan et a souligné une fois de plus qu'elle était très heureuse de la victoire du Karabagh remportée grâce au leadership du président Ilham Aliyev.

Le chef de l’Etat a déclaré que l'unité et l'amitié Azerbaïdjan-Turquie sont sorties honorablement de toutes les épreuves. Se référant à la visite de la délégation conduite par Derya Yanık à Choucha, le président Ilham Aliyev a dit que les relations entre les deux pays avaient atteint leur plus haut niveau après la signature de la Déclaration de Choucha. Le président azerbaïdjanais a indiqué que la signature de cette déclaration dans la ville de Choucha était d'une importance particulière.

Ensuite, le chef de l'Etat a évoqué avec plaisir que lui et son homologue turc participeraient à l'ouverture de l'aéroport de Zenguilan.