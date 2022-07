Le président Ilham Aliyev : Les journalistes azerbaïdjanais doivent démontrer leur fidélité aux principes et continuer à travailler de toutes leurs forces pour le progrès de notre société

Bakou, 22 juillet, AZERTAC

« Les journalistes azerbaïdjanais, qui ont apporté une contribution digne à la mobilisation de notre société au nom du patriotisme, de la conscience nationale et d'objectifs plus élevés, doivent démontrer leur fidélité à ces principes, défendre les intérêts de l'État azerbaïdjanais au moment où les campagnes basées sur des informations fausses et inventées se sont intensifiées au niveau mondial et protéger le droit de nos concitoyens à obtenir des informations complètes et correctes. Les journalistes doivent continuer à travailler de toutes leurs forces pour le progrès de notre société », a exprimé le président Ilham Aliyev dans son message de félicitations aux participants du Forum international des médias portant sur le thème « Les tendances mondiales dans les médias, les nouveaux défis », organisé à l’occasion de la Journée nationale de la presse à Choucha.

« Je suis convaincu que les journalistes azerbaïdjanais continueront à faire tout leur possible pour le développement des succès obtenus, le progrès continu de notre société et l'avenir heureux de notre peuple », a déclaré le chef de l'Etat.