« Captain America 4 » obtient le titre et la date de sortie de « New World Order »

Bakou, 25 juillet, AZERTAC

Sam Wilson revient officiellement en tant que Captain America dans un quatrième volet, intitulé « Captain America: New World Order », qui sortira le 3 mai 2024.

Le retour d’Anthony Mackie en tant que Sam Wilson (alias le Falcon) a été annoncé en août, suivi d’une nouvelle récente selon laquelle Julius Onah (« The Cloverfield Paradox », « Luce ») est sur le point de diriger la fonction MCU. Mackie a fait ses débuts en tant que Sam dans “Captain America : The Winter Soldier” en 2014 et est apparu plus tard dans des films MCU ultérieurs tels que « Avengers : Age of Ultron », « Captain America : Civil War » et « Avengers : Infinity War ». Mackie a ensuite joué aux côtés de Sebastian Stan (Bucky Barnes, alias le soldat de l’hiver) dans la série Disney Plus « Le faucon et le soldat de l’hiver ».

Dans « The Falcon and the Winter Soldier », la série Disney + se concentre sur Sam Wilson et Bucky Barnes à la suite des événements qui se sont déroulés dans « Avengers : Endgame », y compris Captain America (Chris Evans) transmettant son bouclier – et son héritage – à Sam.

De retour en avril, Variété a rapporté que le scénariste en chef de « The Falcon and the Winter Soldier » Malcolm Spellman écrira le scénario du quatrième film « Captain America », avec le scénariste de « The Falcon and the Winter Soldier » Dalan Musson.

Cette année, Marvel a « Black Panther : Wakanda Forever » en première le 11 novembre dans les salles, ainsi que la série « She-Hulk : Attorney at Law » en streaming le 17 août sur Disney Plus. De plus, « Ant-Man and the Wasp : Quantumania », « Guardians of the Galaxy Vol. 3 » et « The Marvels » sortiront en salles en 2023.