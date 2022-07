Le programme de la Mostra de Venise 2022 dévoilé

Bakou, 27 juillet, AZERTAC

Les organisateurs de la Mostra de Venise ont annoncé la liste des films participant à la 79e édition internationale. Il se tiendra en Italie du 31 août au 10 septembre. L’information est apparue sur le site officiel du festival.

Auparavant, le film d’ouverture du festival avait été annoncé – la tragi-comédie satirique “White Noise” de Noah Baumbach avec Adam Driver et Greta Gerwig. L’image concourra pour le “Lion d’or” avec les bandes “The Ant-Lord” de Gianni Amelio, “The Whale” de Darren Aronofsky, “Blonde” d’Andrew Dominik, “Tar” de Todd Field, “Bardo” de Alejandro Iñárritu, “Banshee Inishira” de Martin McDonough, “Entièrement et complètement” de Luca Guadagnino et “Son” de Florian Zeller.

La liste des participants comprenait également “Argentina, 1985” de Santiago Mitre, “Athena” de Romain Gavras, “Without Bears” de Jafar Panahi, “Infinity” d’Emanuele Crialese, “Eternal Daughter” de Joanna Hogg, “Affairs of the Heart ” de Koji Fukada, “Derrière le mur” de Wahid Jalilvand, “Beauty and Murder” de Laura Poitras et d’autres films.

Hors compétition seront diffusés le thriller “Don’t Worry, Sunny” d’Olivia Wilde, le western “To Die for a Dollar” avec Christoph Waltz et Willem Dafoe, la troisième saison de “Kingdom” de Lars von Trier, et le mini- série “Copenhagen Cowboy” de Nicolas Winding Refn.

Le jury sera présidé par l’actrice Julianne Moore. La composition comprenait également l’écrivain Kazuo Ishiguro, la réalisatrice Audrey Divan et d’autres. Les “Lions d’or” d’honneur pour leur contribution au cinéma recevront Catherine Deneuve et Paul Schroeder.