Le président azerbaïdjanais présente ses condoléances à son homologue géorgienne

Bakou, 30 juillet, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a adressé une lettre de condoléances à son homologue géorgienne Salomé Zourabichvili à la suite d’un crash d’hélicoptère, qui était survenu à Goudaouri et avait fait des morts.

« Nous avons été profondément attristés par la nouvelle de la mort de l'équipage et des sauveteurs à la suite de l'accident d'hélicoptère de la police des frontières à Goudaouri.

En mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, je vous présente mes plus sincères condoléances, ainsi qu'aux familles et aux proches des personnes décédées, ainsi qu'à tout le peuple géorgien pour cette lourde tragédie », lit-on dans la lettre du président azerbaïdjanais.