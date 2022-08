Trois mémorandums signés en marge d’une réunion de la Commission intergouvernementale azerbaïdjano-ouzbèke

Bakou, 1er août, AZERTAC

Trois mémorandums signés en marge de la 11e réunion de la Commission intergouvernementale azerbaïdjano-ouzbèke, a déclaré le ministre de l’Economie, Mikayil Djabbarov.

« Des mémorandums ont été signés entre l’Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises (KOBIA) auprès du ministère azerbaïdjanais de l’Economie et le Commissaire du Président de la République d'Ouzbékistan pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises, l’Agence de développement des zones économiques et l’Association Uzbekipaksanoat, l’Agence de développement des zones économiques et l’Association Uztextilprom », a précisé le ministre de l’Economie.