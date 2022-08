Le Centre pédagogique de l’ICESCO au Tchad crée une nouvelle cellule dans la ville d’Abéché

Bakou, 3 août, AZERTAC

Le Centre pédagogique régional de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) au Tchad met en place une nouvelle cellule dans la ville d’Abéché, chef-lieu de la préfecture du Ouaddaï, afin de soutenir les activités éducatives, scientifiques, culturelles et médiatiques en langue arabe et qualifier les enseignants des écoles arabes et bilingues (français – arabe) en mettant à niveau leurs compétences pédagogiques et professionnelles.

Dr Ali Qamar, directeur du Centre pédagogique régional de l’ICESCO au Tchad, accompagné d’une délégation de Qatar Charity, a effectué une visite d’inspection du terrain destiné à la construction de la cellule, en présence d’un représentant du ministère de l’Éducation à la préfecture du Ouaddaï et du coordinateur dudit Centre.

Le projet comprendra, en sus de la cellule du Centre pédagogique régional de l’ICESCO, d’autres installations financées par Qatar Charity. (ICESCO)