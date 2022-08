Anar Eyvazov : Tout acte terroriste ou provocateur sur le territoire azerbaïdjanais sera empêché par des mesures de rétorsion plus dévastatrices

Bakou, 3 août, AZERTAC

Mercredi 3 août, le ministère de la Défense a organisé, pour les représentants des médias, un point de presse consacré à l’opération « Vengeance » menée par l’armée azerbaïdjanaise en réponse aux actes de terrorisme et de provocation perpétrés par les groupes armés arméniens illégaux présents sur le territoire azerbaïdjanais, où le contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est temporairement stationné.

Le lieutenant-colonel Anar Eyvazov, chef adjoint du service de presse du ministère de la Défense, a informé les représentants des médias lors du point de presse.

Il a été indiqué que des membres des groupes armés arméniens illégaux présents sur le territoire azerbaïdjanais, où le contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est temporairement stationné, ont commis le 3 août des actes de terrorisme et de sabotage contre les unités de l'armée azerbaïdjanaise, en violant grossièrement les dispositions de la déclaration du 10 novembre 2020. Un soldat de l’armée azerbaïdjanaise, Anar Kazymov, est tombé en martyr.

Il a été noté que des membres de groupes armés arméniens illégaux ont également tenté de s'emparer de la hauteur Qyrkhqyz, située sur une chaîne de montagnes couvrant le territoire des régions de Kelbédjer et Latchine, et d'y établir de nouvelles positions.

Lors de l’opération de rétorsion « Vengeance » menée par des unités de l'armée azerbaïdjanaise, les hauteurs Qyrkhqyz, Sarybaba et un certain nombre d'autres hauteurs stratégiquement importantes le long de la chaîne du Karabagh dans le Petit Caucase ont été pris sous contrôle. Actuellement, nos unités effectuent des travaux d'ingénierie pour établir de nouvelles positions et mettre en place des voies d'approvisionnement.

Dans le cadre de l'opération réussie « Vengeance », plusieurs positions de combat des groupes armés arméniens illégaux ont été détruites, ainsi qu'une frappe aérienne a été portée sur une unité militaire dans la localité de Youkhary Oratagh de l'ancienne région d'Aghdéré. Des membres des groupes arméniens illégaux ont été tués, quelques obusiers D-30, des véhicules militaires et une grande quantité de munitions ont été mis hors de combat.

« La République d'Azerbaïdjan a déclaré à plusieurs reprises que la présence des Forces armées d'Arménie et des groupes arméniens illégaux sur le territoire azerbaïdjanais, situé dans la zone où le contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est temporairement stationné, contredit la déclaration trilatérale et constitue une grave menace. La démilitarisation de ces zones, le retrait complet des troupes arméniennes et le désarmement des groupes arméniens illégaux doivent absolument être réalisés.

Le ministère de la Défense déclare qu'à partir de maintenant, conformément à la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, tout acte de terrorisme et toute provocation commise sur le territoire national de l’Azerbaïdjan seront résolument empêchées et les mesures de rétorsion seront encore plus dures et dévastatrices », a dit Anar Eyvazov .