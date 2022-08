Entretien téléphonique entre le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise et le représentant spécial de l'UE pour le Caucase du Sud

Bakou, 4 août, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s'est entretenu au téléphone avec le représentant spécial de l'UE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie, Toivo Klaar.

Au cours de l’entretien téléphonique, les parties ont discuté de la situation actuelle dans la région et des nouvelles tensions qui avaient surgi.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a attiré l'attention de son interlocuteur sur le fait que ces derniers jours, des provocations étaient commises par l'Arménie tant à la frontalière des deux États que sur le territoire azerbaïdjanais, où le contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est temporairement déployé, et le 3 août, un militaire avait été tué à la suite de tirs intensifs sur les positions des unités de l'armée azerbaïdjanaise en direction de la région de Latchine par des membres des groupes armés arméniens illégaux. Le ministre a souligné que les mesures de réponse adéquates aux provocations militaires avaient été prises par les forces armées azerbaïdjanaises sur le territoire national de l’Azerbaïdjan.

Le ministre des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a fait savoir que ces provocations de la partie arménienne constituaient une violation flagrante des déclarations trilatérales signées par les dirigeants de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie et de la Russie, ainsi que des déclarations signées entre les dirigeants de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie par l'intermédiaire du président du Conseil européen Charles Michel et portaient atteinte aux efforts de médiation. Le ministre a souligné que les forces armées arméniennes et les groupes armés arméniens illégaux ne s’étaient pas complètement retirés des territoires de l'Azerbaïdjan, contrairement aux obligations découlant de la Déclaration trilatérale du 10 novembre 2020, ce qui était inacceptable. Il a souligné que le non-respect par l'Arménie de ses engagements était la principale raison de l’escalade dans la région.

Au cours de l’entretien téléphonique, les parties ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt commun.