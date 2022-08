Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev a reçu le 4 août un coup de fil du président de la République française Emmanuel Macron.

Lors de la conversation téléphonique, Emmanuel Macron a exprimé sa préoccupation face aux tensions survenues ces derniers jours, a souligné l'importance de poursuivre les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et de mettre en œuvre les dispositions de la Déclaration tripartite du 10 novembre 2020. Il a fait savoir que la France était prête à contribuer aux efforts en faveur du dialogue entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a déclaré qu'une nouvelle provocation militaire avait été commise par l'Arménie et qu’un militaire azerbaïdjanais avait été tué à la suite de cette provocation sur le territoire azerbaïdjanais, où les forces russes de maintien de la paix sont temporairement stationnées. Le chef de l’Etat a fait savoir que les forces armées azerbaïdjanaises avaient empêché cette provocation et pris les contre-mesures nécessaires. Il a déclaré que l'entière responsabilité de l’escalade des tensions incombait à l'Arménie.

Le président Ilham Aliyev a dit que les forces armées arméniennes et les éléments des unités militaires arméniens illégales, dont la présence dans la région du Karabagh, en Azerbaïdjan, continuait, devaient se retirer du territoire azerbaïdjanais. « Cependant, cela n'a pas encore été assuré par l'Arménie. Ceci, à son tour, constitue une violation des dispositions de la Déclaration du 10 novembre 2020 par Erevan et le manquement de l'Arménie à ses engagements », a-t-il fait savoir.

Le chef de l'Etat a souligné qu'à la suite de l'accord conclu avec le ministère de la Défense de la Russie conformément aux dispositions de la Déclaration tripartite, l’itinéraire de la nouvelle route alternative au couloir de Latchine avait été déterminé et la construction de cette route par l'Azerbaïdjan était sur le point d'être achevé. « Selon la Déclaration tripartite du 10 novembre 2020, il est prévu de déployer des forces russes de maintien de la paix sur cette route, dès que ces travaux seront terminés », a-t-il ajouté.

Au cours de la conversation téléphonique, d'autres questions d'intérêt commun ont fait l’objet d’un échange de vues.