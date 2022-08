Bakou, 8 août, AZERTAC

L’Azerbaïdjan soutient l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie.

« L'Azerbaïdjan soutient l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. L'Azerbaïdjan et la Géorgie entretiennent un partenariat stratégique fondé sur le respect et l'attachement aux principes fondamentaux du droit international », lit-on dans la publication du ministère des Affaires étrangères sur Twitter.