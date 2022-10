Les positions de l’armée azerbaïdjanaise soumises à des tirs

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Les unités des forces armées arméniennes ont tiré, samedi soir et dimanche matin, avec des armes de différents calibres depuis leurs positions situées en direction du village de Youkhary Chordja de la région de Bassarketcher et du village de Khanazakh de la région de Gorous sur celles de l’armée azerbaïdjanaise situées en direction du village de Yellidjé de la région de Kelbédjer et du village de Malybey de la région de Latchine, rapporte dans un communiqué le ministère de la Défense.

Des mesures de rétorsion adéquates ont été prises par les unités militaires azerbaïdjanaises.