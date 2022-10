L'Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne entretiennent un dialogue politique de haut niveau et une coopération étroite dans certains domaines

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

Les domaines traditionnels et principaux de la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne ont déjà enregistré d’importants progrès. Je parle de l’énergie, devenue aujourd'hui plus importante que jamais non seulement pour l'Azerbaïdjan mais aussi pour une région plus large, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de sa rencontre avec le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni en Azerbaïdjan, Fergus Auld.

Le chef de l’Etat a indiqué : « Je pense qu’outre l’énergie nous devons nous pencher sur d'autres domaines - le commerce, l'augmentation des échanges commerciaux, le tourisme et les contacts interpersonnels. Je considère que notre coopération dans le domaine de l’éducation a des résultats positifs. Vous savez que de nombreux Azerbaïdjanais ont étudié et poursuivent leurs études au Royaume-Uni. Mais cette coopération nécessite un peu plus de dynamisme et de plan. »

Exprimant sa satisfaction du niveau de partenariat, le président Ilham Aliyev a souligné que depuis de nombreuses années, l’Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne entretenaient un dialogue politique de haut niveau et une coopération étroite dans certains domaines.