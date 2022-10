Le président Ilham Aliyev visite le Complexe commémoratif national Ata-Beyit à Bichkek VIDEO

Bichkek, 11 octobre, AZERTAC

En marge de sa visite d’Etat en République kirghize, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a visité le 11 octobre le complexe commémoratif historique national Ata-Beyit à Bichkek.

Le président Ilham Aliyev a déposé une gerbe devant le monument.

Le chef de l'Etat a également déposé des fleurs sur la tombe de l'éminent écrivain kirghize Tchinguiz Aïtmatov et a déposé des fleurs sur son monument.

Le complexe commémoratif historique national Ata-Beyit a été construit le 8 juillet 2000 dans le but de restaurer et de préserver la mémoire historique des étapes les plus importantes du développement de l'État-nation de Kirghizistan.

Le mémorial a été nommé Ata-Beyit (« Lieu où reposent nos pères ») sur la proposition de l'éminent écrivain Tchinguiz Aïtmatov.

Le complexe contient des documents et des photographies, ainsi que d’autres documents historiques reflétant l'évolution politique du Kirghizistan dans les années 1920-1930.

Le complexe contient aussi le monument « Urkun », symbole de la lutte du peuple kirghiz.