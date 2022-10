Bichkek accueille une réunion en format restreint du Conseil interétatique azerbaïdjano-kirghiz VIDEO

Bichkek, 11 octobre, AZERTAC

Le Conseil interétatique de l'Azerbaïdjan et du Kirghizistan a tenu une réunion en format restreint en présence des présidents de la République d'Azerbaïdjan et de la République kirghize, Ilham Aliyev et Sadyr Japarov, à Bichkek le 11 octobre.