Ilham Aliyev : Bien que le conflit du Karabagh ait été réglé, l'Arménie continue de commettre des provocations à la frontière

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

« Bien que le conflit du Karabagh ait été réglé, l'Arménie ne cesse de commettre des provocations à la frontière, dont la dernière a eu lieu en septembre dernier », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son intervention lors de la réunion plénière du 6ème Sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie.

Le chef de l'Etat a indiqué que les forces armées azerbaïdjanaises avaient été contraintes de lancer une opération de contre-offensive afin d'empêcher la provocation militaire de l'Arménie, et que la responsabilité de toutes ces provocations incombait aux dirigeants militaro-politiques de l'Arménie.

« Malgré les souffrances de plus d'un million d'Azerbaïdjanais pendant 30 ans à la suite du nettoyage ethnique commis par l'Arménie, d'une brutalité sans précédent et de la destruction de centaines de nos villes et villages, l'Azerbaïdjan a proposé à l'Arménie de signer un traité de paix sur la base de la reconnaissance mutuelle de l'intégrité territoriale », a précisé Ilham Aliyev.