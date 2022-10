Le tronçon Chukurbeyli-Djabraïl de l'autoroute Chukurbeyli-Djabraïl-Hadrout ouvert à la circulation

Djabraïl, 19 octobre, AZERTAC

Le tronçon Chukurbeyli- Djabraïl de l'autoroute Chukurbeyli-Djabraïl-Hadrout a été ouvert à la circulation le 19 octobre.

La cérémonie a été marquée par la présence du président de la République Ilham Aliyev.

Le président du conseil d’administration de l’Agence nationale des routes, Saleh Mammadov, a informé le chef de l’Etat des caractéristiques techniques de l'autoroute Chukurbeyli-Djabraïl-Hadrout et des travaux en cours.

Il a été noté que l'autoroute à quatre voies mesurait 39,7 kilomètres de long et 14 mètres de large et que la construction de six ponts sur l'autoroute avait été achevée.