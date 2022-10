Le président Ilham Aliyev reçoit la Secrétaire générale adjointe de l’ONU Tatiana Valovaya VIDEO

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, jeudi 27 octobre, Mme Tatiana Valovaya, directrice générale de l’Office de Nations Unies à Genève et Secrétaire générale adjointe de l’ONU.

Les parties ont exprimé leur confiance que l'Azerbaïdjan atteindrait les objectifs fixés d'ici 2030 dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable des Nations Unies, et les réalisations obtenues à cet égard ont été particulièrement soulignées.

La coopération de l'Azerbaïdjan avec les institutions auprès de l'Office de l’ONU à Genève et ses organismes spécialisés a été évoquée. En outre, les contributions financières volontaires de l'Azerbaïdjan aux organismes spécialisés des Nations Unies, ainsi que son soutien aux initiatives de donation ont été soulignés. En tant que président du Mouvement des non-alignés, l’aide humanitaire et financière fournie par l'Azerbaïdjan à plus de 80 pays membres du Mouvement par le biais de l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19 a été qualifiée d'exemplaire.

Tatiana Valovaya a salué l'importance de l'exposition de photos consacrée aux femmes azerbaïdjanaises, tenue au Centre Heydar Aliyev à l'initiative conjointe de la direction de l'Office des Nations Unies à Genève et de la Fondation Heydar Aliyev.

Il a été noté que l'exposition promouvait les femmes azerbaïdjanaises ayant contribué aux Objectifs de développement durable et que l'événement organisé pour la première fois à Bakou se tiendrait régulièrement aussi dans d'autres pays.