Le président azerbaïdjanais reçoit le vice-Premier ministre russe VIDEO

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Alliyev, a reçu le 27 octobre le vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Alexeï Overtchouk.

Les parties ont salué le développement dynamique des relations bilatérales sur la base des accords conclus entre les présidents azerbaïdjanais et russe et l'état actuel de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, dont l'économie et le commerce, le transport et le transit, et l'énergie, soulignant les progrès dans toutes les sphères et l'augmentation des échanges commerciaux. Un échange de vues a eu lieu sur le corridor de transport Nord-Sud.

Au cours de l’entretien, les discussions ont porté sur les activités du groupe de travail trilatéral Azerbaïdjan-Russie-Arménie, créé en vue de rétablir les relations de transport et économiques dans la région dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration du 10 novembre.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur d'autres questions d'intérêt mutuel.