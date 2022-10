Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Les activités à grande échelle de l’éminente personnalité politique et publique Heydar Aliyev, fondateur de l'État azerbaïdjanais indépendant, couvrent toute une époque de notre histoire moderne. Cette grande personnalité a dirigé l'Azerbaïdjan pendant deux périodes complètement différentes - dans l'ex-URSS (1969-1982) et pendant 10 ans après la restauration de l'indépendance de l'Azerbaïdjan (1993-2003). Heydar Aliyev est considéré comme l'auteur de la Renaissance azerbaïdjanaise. Après sa nomination à la tête de la république en 1969, le rythme de la vie a changé, la stagnation qui prévalait jusque-là dans tous les domaines a été remplacée par un renouveau et une revitalisation. Le chemin vers une renaissance a commencé.

Revenu au pouvoir à l'appel insistant du peuple dans une période difficile et compliquée pour l'Azerbaïdjan, qui avait restauré son indépendance en 1991, Heydar Aliyev a fait preuve d'une abnégation exceptionnelle au nom de la sauvegarde de la Patrie. Il a sauvé l'Azerbaïdjan de la menace de fragmentation nationale et de perte d'indépendance, d'une profonde crise économique et politique, et l'a mis sur la voie du développement durable. Le résultat logique de son activité titanesque, de sa clairvoyance et de sa stratégie orientée vers l'avenir a été le fait qu'un Azerbaïdjan fort et puissant, un pays jouissant d'une grande réputation dans le monde, a remporté une glorieuse victoire dans la Guerre patriotique de 44 jours et a prouvé qu'il était capable de défendre sa souveraineté et son indépendance.

L’AZERTAC met en lumière la chronologie du chemin brillant, riche et glorieux parcouru par notre leader national, ses activités politiques exceptionnelles, et de sa vie sacrifiée pour le peuple.

Moments de la vie sacrifiée pour le peuple : 1969

Le 14 juillet. Heydar Aliyev est élu premier secrétaire du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

Le 5 août. Il prononce un discours lors d'une réunion plénière du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

Le 6 août. Il est élu membre du Présidium du Soviet suprême de la RSS d'Azerbaïdjan lors de la cinquième session du Soviet suprême de la RSS d'Azerbaïdjan de la septième convocation.

Le 18 septembre. Il prononce un discours lors d'une réunion solennelle consacrée au 50ème anniversaire du journal « Kommunist ».

Le 1er novembre. Il prononce un discours lors d'une réunion solennnelle consacrée au 50ème anniversaire de l'Université d'État d'Azerbaïdjan.

Le 3 novembre. Il prononce un discours au troisième congrès des agriculteurs collectifs azerbaïdjanais.

Le 24 décembre. Il prononce un discours lors d'une réunion plénière du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

X X X

Le 14 juillet 1969 occupe une place particulière dans l'histoire de l'Azerbaïdjan. Lors de la réunion plénière de juillet du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan, Heydar Aliyev a été élu premier secrétaire. Le nouveau premier secrétaire a brisé la stagnation et le déclin et un travail créatif à grande échelle a été lancé dans la république. Des entreprises uniques pour l'époque ont été construites à Bakou - des usines de climatiseurs et de jackets, de beaux bâtiments comme le Palais de Gulustan et l'actuel palais Heydar Aliyev. De vastes zones résidentielles telles que Nouvel Ahmadli, Gunechli et des micro-arrondissements ont également été créés. Dans le même temps, l'agriculture a connu un redressement, la production de coton, de raisins et de légumes a augmenté de plusieurs fois. Donc, le bien-être de la population rurale s'est considérablement amélioré.

Heydar Aliyev (fils d’Alirza), qui a été élu à l'unanimité Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de la RSS d'Azerbaïdjan lors de la réunion plénière de juillet, a déclaré dans son discours qu'il comprenait parfaitement les tâches difficiles et complexes qui l’attendaient et pourtant il ferait tout son possible pour les résoudre.

S'adressant à la réunion plénière d'août du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan avec un long discours, Heydar Aliyev a analysé de manière profonde la situation économique et sociale et a déterminé les principales orientations pour l'avenir. Les questions soulevées lors de la réunion plénière et les décisions prises sont devenues un programme de développement pour l'Azerbaïdjan.

Si nous jetons un coup d’œil sur l'histoire, nous pouvons voir que malgré les multiples changements de dirigeants du Comité central d'Azerbaïdjan après 1920, la république a connu une crise jusqu'en juillet 1969. La reconnaissance par les dirigeants de la république de phénomènes négatifs qui existaient non seulement en Azerbaïdjan mais aussi dans la société soviétique dans son ensemble se sont répercutés dans toute l'URSS. Heydar Aliyev a ouvertement pointé les lacunes, avancé des idées très audacieuses pour cette période et déterminé un programme d'action précis.

Un autre fait important mérite d'être noté : le 7 mai 1969, le Présidium du Soviet suprême de la RSS d'Azerbaïdjan a approuvé une décision adoptée le 5 mai 1938 de transférer plus de 2 000 hectares de territoire frontalier à la RSS d'Arménie. Immédiatement après l'élection de Heydar Aliyev à la tête de la RSS d'Azerbaïdjan, il a soulevé cette question et a arrêté la mise en œuvre de cette décision. Guidé par les intérêts du peuple azerbaïdjanais, il n'a pas reculé face aux fortes pressions du gouvernement central de Moscou et a résolument empêché les plans insidieux des nationalistes arméniens.

En général, Heydar Aliyev, en tant qu’homme d'État fort et politicien talentueux, a non seulement contribué à la reconnaissance de l'Azerbaïdjan dans l'ex-URSS et dans le monde, mais a également apporté une contribution historique à la préservation de l’identité nationale azerbaïdjanaise.

X X X

Extrait tiré du discours d’Heydar Aliyev lors d'une réunion officielle consacrée au 50ème anniversaire :

« L'Université d'État d'Azerbaïdjan a joué un rôle important et fructueux dans la vie du peuple azerbaïdjanais, dans le progrès de sa culture, le développement de la science et la relance de l’économie azerbaïdjanaise...

L'anniversaire du premier établissement d'enseignement supérieur sur la terre du peuple azerbaïdjanais est un événement dont la portée sociale dépasse largement les frontières de l'État azerbaïdjanais...

Aujourd'hui, jour de l'anniversaire officiel, nous honorons respectueusement la mémoire de ceux qui ont investi leurs connaissances et leur talent dans la création et le développement de l'université azerbaïdjanaise...

Les contributions historiques de l'université résident dans le fait qu'elle a jeté les fondements de l'enseignement supérieur en Azerbaïdjan. L'Université pédagogique d'Azerbaïdjan, l'Université médicale d'Azerbaïdjan et l'Institut d'économie nationale d'Azerbaïdjan ont été créés dans les murs de cette université. C'est là qu'ils ont puisé leur force et se sont engagés sur la voie du développement indépendant. Si nous comparons l'université à un arbre puissant, alors ce sont ses branches...

Lors de la discussion de la question liée à la création d'une université dans les milieux publics de l'Azerbaïdjan en 1919, certains étaient sceptiques et ont dit que rien n'en sortirait, qu'il serait préférable pour le pays d'envoyer des jeunes étudier dans des centres universitaires bien connus des pays étrangers. Aujourd'hui, nous pouvons dire à ces sceptiques que des représentants de quatre continents viennent faire leurs études en Azerbaïdjan. »