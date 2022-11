L’ICESCO et la Fondation Corée-Afrique signent un accord de coopération pour la mise en œuvre de programmes et projets communs

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et la Fondation Corée-Afrique ont signé un mémorandum d’entente pour la mise en œuvre de programmes et projets communs en matière de formation des jeunes et de renforcement de leurs capacités, afin de mieux comprendre les questions éducatives et culturelles en Afrique, de promouvoir la coopération dans l’échange d’informations et d’expériences et de mener des projets de recherche et des études conjointes, indique le site web de l’ICESCO.

Le mémorandum a été signé ce lundi 31 octobre 2022 au siège de l’ICESCO à Rabat, par son Directeur général Dr Salim M. AlMalik, et M. Lim-Jae Hoon, Vice-président de la Fondation, en présence d’une délégation de cette dernière et de plusieurs chefs de secteur de département de l’ICESCO.

Par la suite, Dr AlMalik a souligné que ce mémorandum s’inscrit dans le cadre de l’ouverture préconisée par l’ICESCO dans sa nouvelle vision et ses orientations stratégiques, et fondée sur la coopération avec tous les acteurs au profit des États membres et des communautés musulmanes du monde entier, et que les accords de coopération et de partenariat comprennent des programmes et projets spécifiques à mettre en œuvre pour atteindre les meilleurs résultats escomptés.

Le Directeur général de l’ICESCO a ajouté que ce mémorandum sera le début d’une coopération d’envergure avec de nombreuses institutions coréennes, notamment en matière d’éducation et de recherche scientifique, deux domaines où la Corée s’est grandement distinguée.

Il a précisé que l’ICESCO place le renforcement des capacités des jeunes et des femmes au cœur de ses préoccupations, en particulier dans les États membres les plus nécessiteux et principalement les pays africains, où l’Organisation met en œuvre de nombreux programmes et projets en coordination et en coopération avec leurs commissions nationales respectives pour l’éducation, les sciences et la culture.

Pour sa part, M. Lim Jae-hoon s’est félicité de la signature dudit mémorandum, soulignant qu’il constitue le résultat d’un effort continu entre les deux parties et qu’il contribuera à l’échange des connaissances et au renforcement des capacités des jeunes. Et d’ajouter que la coopération entre l’ICESCO et la Fondation Corée-Afrique sera élargie pour inclure d’autres domaines, et que l’ICESCO est l’une des organisations les plus importantes opérant en Afrique.