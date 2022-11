L’ICESCO organise à Rabat une exposition artistique sur l’action climatique

Bakou, 9 novembre, AZERTAC

Le Centre du Dialogue civilisationnel et le Secteur des Sciences et de la Technologie de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) ont organisé une exposition artistique sur l’action climatique, sous le thème : « La créativité à travers le multimédia », en partenariat avec nombre d’institutions et d’instances régionales et internationales, et en présence des représentants des ambassades et des missions diplomatiques, des organisations de la société et d’artistes, selon le site web de l’ICESCO.

L’exposition, qui s’est tenue samedi dernier à Rabat, au Royaume du Maroc, visait à contribuer au renforcement du rôle de l’art à l’appui des Objectifs de Développement durable (ODD), à travers l’échange d’expériences et de connaissances entre un certain nombre d’artistes internationaux de différents pays et de multiples disciplines, la sensibilisation collective au changement climatique, l’encouragement du dialogue entre les différentes cultures de l’intérieur et de l’extérieur du monde islamique, et la promotion des arts et des cultures des pays du Sud.

L’exposition artistique a porté sur la tenue d’ateliers et d’une exposition de tableaux, qui reflètent la crise climatique et environnementale que vit le monde, et ses répercussions sur la planète, à travers l’utilisation du multimédia numérique et des performances visuelles, qui expriment les industries créatives, des cultures traditionnelles aux applications « métavers ».

Au cours de la séance d’ouverture, l’Ambassadeur Khalid Fathalrahman, Chef du Centre du Dialogue civilisationnel de l’ICESCO, a souligné l’importance des trois éléments, le dialogue, l’art et l’environnement, comme base pour parvenir au progrès et à la prospérité, et construire le sociétés que nous voulons, soulignant la vision de l’ICESCO et la stratégie de travail du Centre, en tant qu’approche intégrée et globale pour promouvoir les valeurs de dialogue et de coexistence entre les civilisations.

Pour sa part, Dr Huda Abdullah Megeithi, experte au Centre du Dialogue civilisationnel, a souligné l’importance du dialogue artistique, pouvant amener au développement de nouvelles expériences et capacités qui contribuent au renforcement de l’intégration et de la communication sur les changements climatiques, et au renforcement de la responsabilité humaine dans le domaine de l’environnement, pour construire l’avenir que nous voulons tous, atteindre les objectifs de l’Agenda de Développement durable des Nations Unies, mobiliser les jeunes et les futurs artistes, et promouvoir leurs nouvelles méthodes artistiques numériques.