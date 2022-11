Le président azerbaïdjanais s’entretient avec son homologue ouzbek à Samarcande VIDEO

Samarcande, 10 novembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’est entretenu aujourd’hui, à Samarcande, avec son homologue ouzbek Chavkat Mirzioïev.

Le président ouzbek Chavkat Mirzioïev et son épouse Ziroatkhon Mirzioïeva ont accueilli le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva.

Les chefs d'État et les premières dames ont posé ensemble pour des photos.

Le président ouzbek Chavkat Mirzioïev a déclaré :

- Cher Ilham Heydar oglou, une fois encore bienvenue en Ouzbékistan ! Je suis très heureux de vous voir à Samarcande. Je suis également ravi que vous soyez venu ici avec votre épouse, Mehriban Arif qizi. Comme je l'ai dit, c'est assez symbolique. Le Sommet de demain a une signification symbolique, car nous avons jeté les bases de cet événement au Nakhtchivan, cher Ilham Heydar oglu, dans votre patrie, dans celle de votre père. On voit que de nombreux événements historiques se sont déroulés dans ce sens. Cet événement historique a lieu en Ouzbékistan pour la première fois. La raison pour laquelle il est organisé à Samarcande est également d'une grande importance, car le Sommet de demain se tiendra à Samarcande pour la première fois sous un nouveau nom. Toutes ces évolutions sont interdépendantes. Donc bienvenue !

Avant de commencer les négociations, je tiens à vous féliciter pour la grande victoire du 8 novembre. En tant que votre ami proche, nous aussi, nous avons célébré cette victoire. Je vous félicite de nouveau à cette occasion. Je vous félicite pour le Jour de la Constitution du 12 novembre. C'est demain le 30e anniversaire du Comité National Olympique, donc je vous félicite également à cette occasion – vous dirigez cette organisation. Ce sont des événements que de bons amis ne doivent jamais oublier. Je vous félicite sincèrement.

Bien sûr, comme nous l'avons dit, nos relations sont d'une importance stratégique. Laissez-moi vous donner un exemple : nous nous rencontrons pour la troisième fois cette année. Cela témoigne de l'importance stratégique de nos relations. C'est la troisième fois que vous visitez l'Ouzbékistan, alors merci beaucoup pour cela. Nos relations sont systématiques et, surtout, elles donnent des résultats concrets. Nos équipes se connaissent déjà. Nous avons fait des préparatifs pour votre arrivée, il y a beaucoup de projets sérieux, il y a eu de nombreuses visites avec un vaste programme. Ils se rencontrent et discutent déjà. La réunion de la Commission intergouvernementale a été fructueuse et très bonne. Les confrères se sont entretenus avec le président de la Commission intergouvernementale et ont esquissé quelques bons plans.

x x x

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a dit :

- Merci, cher Chavkat Miromonovitch.

Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre invitation et votre hospitalité. Je suis très heureux de visiter à nouveau Samarcande. Merci beaucoup également de vos félicitations à l'occasion de la victoire de l'Azerbaïdjan dans la Guerre patriotique. Nous apprécions le peuple ouzbek frère et votre attitude envers nous, envers notre pays et envers le fait que l'Azerbaïdjan a rétabli la justice. Nous avons ressenti ce soutien pendant et après la guerre. Bien sûr, je tiens à exprimer une fois de plus ma gratitude pour votre initiative de construire une école dans la ville libérée de Fuzouli. Ce sera la première contribution étrangère aux travaux de restauration, et nous l'apprécions beaucoup. Comme mentionné dans l'échange d'informations que nous venons d'avoir, la construction de l'école a déjà commencé. Cette école sera un symbole de la fraternité de nos peuples.

Nous sommes devenus très proches ces derniers temps. À mon avis, c'est aussi la volonté de nos ancêtres, et cela se passe dans le cadre des relations fraternelles entre nos peuples. Je visite l'Ouzbékistan pour la troisième fois en sept mois. Chaque fois que je viens ici avec beaucoup d'amour et de respect pour vous personnellement, pour le peuple ouzbek frère, et après avoir été ici, je parle des grandes réalisations obtenues par l'Ouzbékistan sous votre direction. Il suffirait de visiter Tachkent, Khiva et Samarcande. Je connais déjà bien l'Ouzbékistan, et je dois dire que Samarcande est devenue un important centre politique international. Divers événements internationaux de niveau mondial sont organisés ici avec la participation de leaders mondiaux. Je vous félicite à cette occasion.

Bien sûr, les sujets que vous avez mentionnés sont à l'ordre du jour. Nous avons convenu de surveiller la mise en œuvre de nos décisions. Comme vous l'avez mentionné, de bons processus sont observés dans toutes les sphères.

x x x

Au cours de l’entretien, les parties ont également échangé sur le développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays. En particulier, le travail effectué en vue de la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre de la visite d'État du président Ilham Aliyev en Ouzbékistan a été abordé, et les activités de la commission intergouvernementale ont été évoquées à cet égard.

Les présidents ont également noté les résultats positifs dans la mise en œuvre des accords conclus dans le domaine de la construction automobile. Les réalisations dans les domaines pharmaceutique et énergétique, ainsi que le succès du projet de coopération établi entre les deux pays dans le domaine de la sériciculture, de la culture du coton et du textile ont été soulignés. En outre, les parties ont noté qu'un forum interrégional se tiendrait à la fin de cette année pour promouvoir la coopération entre les régions des deux pays. La signature d'accords en marge de ce forum sur l'établissement de relations de jumelage entre un certain nombre de villes des deux pays a été qualifiée d'événement positif. Il a été déclaré que ces mesures apporteraient une contribution significative au développement des relations fraternelles entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan.

Les chefs d'Etat ont également noté l'importance de développer la coopération dans les domaines humanitaire et culturel entre les deux pays et ont souligné l'importance d'organiser des tournées culturelles intensives.

Au cours de l’entretien, il a été indiqué que l'organisation du 9e Sommet de l'Organisation des États turciques dans la ville de Samarcande avait une grande signification historique et symbolique. L'importance de tenir le premier Sommet dans cette ville historique après le changement de nom de l'organisation a été mise en valeur.