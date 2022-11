Entretien des présidents azerbaïdjanais et turc à Samarcande

Samarcande, 10 novembre, AZERTAC

Les présidents de la République d'Azerbaïdjan et de la République de Türkiye, MM. Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan, se sont entretenus jeudi à Samarcande.

Le développement réussi des liens d’amitié et de fraternité basés sur les relations d’alliance dans tous les domaines entre les deux pays a été souligné, la situation et les questions de sécurité dans la région ont été discutées et les résultats de la réunion de Sotchi ont fait l’objet d’un échange de vues lors de l’entretien.