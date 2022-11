Le président Ilham Aliyev reçoit le premier vice-président du parti turc de la Justice et du Développement VIDEO

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 21 novembre le premier vice-président du Parti de la Justice et du Développement (AKP) de la République de Türkiye, Numan Kurtulmus.

Numan Kurtulmus a félicité le chef de l'Etat à l'occasion du 30e anniversaire de la fondation du Parti Nouvel Azerbaïdjan et a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan à Ilham Aliyev.

Le chef de l'Etat a exprimé ses remerciements pour les félicitations. Exprimant sa gratitude pour les salutations de son homologue Recep Tayyip Erdogan, le président Ilham Aliyev a demandé au vice-président de l’AKP de lui transmettre les siennes.

Les parties ont salué le développement réussi des relations d’amitié et de fraternité dans tous les domaines, et ont exprimé leur confiance dans la poursuite de l'expansion des relations bilatérales.

Au cours de la conversation, il a été souligné qu’une coopération fructueuse s’effectuait entre le Parti Nouvel Azerbaïdjan et le Parti de la justice et du développement au pouvoir en Türkiye, et un échange de vues a eu lieu sur les perspectives des relations.